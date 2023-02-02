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Новости

02 февраля, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": Тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции Маленковская в Москве

"Рейд 112": Тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции Маленковская в Москве

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Около полуночи в столичную полицию поступило сообщение, что на ж/д станции Маленковская мужчина пытался влезть на платформу и в это время его сбила электричка. Врачи констатировали смерть.

На Полярной улице обнаружен труп молодого человека. На вид погибшему было около 20 лет, а руки и ноги молодого человека перепачканы в крови. Полицейские пытались выяснить, каким образом погибший оказался под окнами дома, ведь окна все закрыты, а выход на крышу дома невозможен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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