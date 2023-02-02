02 февраля, 23:50Происшествия
"Рейд 112": Тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции Маленковская в Москве
Около полуночи в столичную полицию поступило сообщение, что на ж/д станции Маленковская мужчина пытался влезть на платформу и в это время его сбила электричка. Врачи констатировали смерть.
На Полярной улице обнаружен труп молодого человека. На вид погибшему было около 20 лет, а руки и ноги молодого человека перепачканы в крови. Полицейские пытались выяснить, каким образом погибший оказался под окнами дома, ведь окна все закрыты, а выход на крышу дома невозможен.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112