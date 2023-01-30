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Новости

30 января, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": Автомобиль каршеринга врезался в металлическую стену ограждения на ТТК

"Рейд 112": Автомобиль каршеринга врезался в металлическую стену ограждения на ТТК

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Автомобиль каршеринга "Фольксваген" врезался в металлическую стену ограждения на ТТК. От удара моторный отсек был полностью разбит. Водитель отделалась легким испугом.

"Фольксваген" и УАЗ "Профи" столкнулись в районе дома 61 на Люблинской улице. Мужчина, который находился в салоне "Фольксвагена" не смог объяснить, кто управлял автомобилем. В ДТП пострадал один человек.

"Ниссан" врезался в опору моста над шоссе. Девушка-водитель не справилась с управлением. Из-за инцидента девушка была заблокирована в салоне авто. Спасателям пришлось доставать ее с помощью специальных инструментов. В тяжелом состоянии водитель была госпитализирована в ближайшее медучреждение.

"Хендэ" врезался в металлический разделительные отбойник на 5 километре МКАД. Водитель и пассажир отделались легким испугом.

Грузовик АЗ-3310 "Валдай" врезался в УАЗ "Хантер" на 69 километре МКАД. В результате аварии пострадал один человек.

Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на лестничной клетке в доме 11, корпус 1 на Новомарьинской улице. Погибшему приблизительно 40–50 лет. Медики констатировали смерть, которая наступила от асфиксии. Личность мужчины полицейским удалось установить.

ДТП произошло в районе дома 78 на Щелковском шоссе. Автомобиль "Мерседес" врезался в автомобиль такси "Шкода". От удара такси развернуло, а "Мерседес" выкинуло на тротуар. Водитель такси получил множественные ушибы. Врачи оказали ему помощь на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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