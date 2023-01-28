"Рейд 112": массовое ДТП произошло на Смольной улице из-за пешехода

На Смольной улице в Москве произошло массовое ДТП. В районе дома 67 на пешеходные переход выбежал мужчина, из-за чего водителю микроватобуса Volkswagen Crafter пришлось резко затормозить. В результате в машину врезались идущие сзади автомобиле, а пешеход ушел.

В торговом центре на Пятницком шоссе произошел пожар. Там загорелось складское помещение на первом этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар удалось потушить меньше чем за час. Из здания эвакуировали около 30 человек.

На 6-й Радиальной улице на маму с коляской наехал автомобиль. Водитель автомобиля такси сдавал назад и не заменил женщину. От удара та упала на землю, а коляска опрокинулась. Медики зафиксировали у девушки ушибы.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

