Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": массовое ДТП произошло на Смольной улице из-за пешехода

"Рейд 112": массовое ДТП произошло на Смольной улице из-за пешехода

Новости часа: ВСУ обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР

Пожар на рынке "Синдика" не именит планов компании по строительству жилья

14 человек погибли при обстреле ВСУ больницы в Новоайдаре – МО РФ

В Донецке ребенок получил ранения из-за противопехотной мины "Лепесток"

В посольстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет

В Курске с помощью беспилотника спасли замерзающего в поле мужчину

Land Cruiser сгорел на севере Москвы

Две иномарки устроили дрифт в Мытищах

СК начал проверку после пожара на складе рынка "Синдика" в Подмосковье

На Смольной улице в Москве произошло массовое ДТП. В районе дома 67 на пешеходные переход выбежал мужчина, из-за чего водителю микроватобуса Volkswagen Crafter пришлось резко затормозить. В результате в машину врезались идущие сзади автомобиле, а пешеход ушел.

В торговом центре на Пятницком шоссе произошел пожар. Там загорелось складское помещение на первом этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар удалось потушить меньше чем за час. Из здания эвакуировали около 30 человек.

На 6-й Радиальной улице на маму с коляской наехал автомобиль. Водитель автомобиля такси сдавал назад и не заменил женщину. От удара та упала на землю, а коляска опрокинулась. Медики зафиксировали у девушки ушибы.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияпожарДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика