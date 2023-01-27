27 января, 23:45Происшествия
"Рейд 112": Chevrolet Cruze, ВАЗ-2109 и Hino 500 столкнулись на Дубнинской улице в столице
Столкновение Chevrolet Cruze, ВАЗ-2109 и Hino 500 произошло в районе дома 16, корпус 1 на Дубнинской улице в Москве.
Сначала автомобиль Chevrolet совершил столкновение с ВАЗ. От удара ВАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в Hino 500. Из-за этого ВАЗ вновь врезался в Chevrolet.
Несмотря на серию ударов, автомобили не получили серьезные повреждения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112