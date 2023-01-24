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24 января, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": нетрезвый водитель на Lada въехал в Opel

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В начале первого ночи водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в припаркованный Opel Vectra.

Мужчина пытался объяснить ситуацию, но не смог внятно передать ход событий. По словам очевидцев аварии, после столкновения водитель Lada пытался скрыться с места ДТП, но его задержали другие водители.

Инспекторы заподозрили его в употреблении алкоголя за рулем и предложили пройти тест.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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