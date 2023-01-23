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23 января, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП произошло на Волгоградском проспекте

"Рейд 112": ДТП произошло на Волгоградском проспекте

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На Волгоградском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. Травмы получили три человека.

В половину третьего ночи водитель автомобиля каршеринга Volkswagen Polo не справился с управлением, задел Hyundai Tucson и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с такси Hyundai Solaris, после чего загорелся.

Пассажир, находящийся в такси, получил серьезные травмы и был доставлен на скорой в ближайшую больницу. На место ДТП прибыли экипажи ДПС, медики и пожарные. Они погасили пламя в капоте машины каршеринга. Водитель чудом выжил. Мужчина за рулем такси также получил серьезные травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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