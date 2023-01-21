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Новости

21 января, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": ДТП на Бакунинской улице и поджог двери на Новгородской улице

"Рейд 112": ДТП на Бакунинской улице и поджог двери на Новгородской улице

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В дайджесте программы "Рейд 112" – о происшествиях прошедшей недели.

На Бакунинской улице Москвы столкнулись две легковые машины. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Водители утверждали, что двигались на зеленый сигнал светофора.

На Новгородской улице произошел конфликт между жителями дома. Около полудня в полицию поступило сообщение от жительницы дома о том что сосед сверху очень громко слушает музыку. Приехавший наряд ППС сделал замечание меломану и уехал. Однако на этом конфликт не закончился. Через какое-то время у заявительницы загорелась входная дверь в квартиру.

На 5-й Парковой улице произошел пожар. Загорелась одна из комнат общежития, расположенная на втором этаже. Соседи по общежитию успели вытащить мужчину из горящей комнаты. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В Измайловском лесопарке произошло ножевое ранение мужчины. Во втором часу дня в полицию позвонила уборщица общественного туалета и сообщила, что рядом с её рабочим местом обнаружен неизвестный мужчина с ножевым ранением шеи.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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