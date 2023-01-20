20 января, 23:45Происшествия
"Рейд 112": ДТП на МКАД и спасение инвалида на Озерковской набережной
Около полуночи автомобиль такси "Фольксваген" врезался в автомобиль "БМВ". Водитель "БМВ" с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован в 36-ю городскую больницу на карете скорой помощи.
В первом часу ночи грузовик "КАМАЗ" врезался в такси "Хендэ". "Хендэ" развернуло и протащило грузовиком. Виновником аварии признали водителя такси.
Утром вначале восьмого автомобиль марки "Додж" врезался в автомашину "Шкода". Автомобили получили различные кузовные повреждения.
Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.