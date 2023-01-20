"Рейд 112": ДТП на МКАД и спасение инвалида на Озерковской набережной

Около полуночи автомобиль такси "Фольксваген" врезался в автомобиль "БМВ". Водитель "БМВ" с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован в 36-ю городскую больницу на карете скорой помощи.

В первом часу ночи грузовик "КАМАЗ" врезался в такси "Хендэ". "Хендэ" развернуло и протащило грузовиком. Виновником аварии признали водителя такси.

Утром вначале восьмого автомобиль марки "Додж" врезался в автомашину "Шкода". Автомобили получили различные кузовные повреждения.

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