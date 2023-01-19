19 января, 23:50Происшествия
"Рейд 112": ДТП на МКАДе и пожар на Кронштадтском бульваре
На Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. Около полуночи автомобиль "Рено" врезался в "Опель".
На Кронштадтском бульваре произошел пожар. Пострадал один человек.
На Варшавском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Ночью около половины первого автомобиль каршеринга "Мерседес" врезался в автомобиль "Ниссан" с правым рулем.
Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112