"Рейд 112": похититель сумок задержан в Москве

На Волгоградском проспекте конфликтуют два водителя такси, один из них ранен. Выяснилось, что водитель иномарки напал на таксиста, и в ходе выяснения отношений нанес ему удар ножом. Прибывшие на вызов медики оказали раненому помощь на месте и госпитализировали в ближайшую больницу. Нападавшего задержали, надели на него наручники и усадили в служебную машину.

Похититель сумок задержан в Москве. Ранее судимый за кражи мужчина заходил в столичные супермаркеты и похищал сумки у покупателей, которые клали их в продуктовые тележки. Общий ущерб, причиненный жертвам, составил более полумиллиона рублей.

На западе Москвы загорелась квартира в пятиэтажном доме. Предварительно, произошло короткое замыкание, что и стало причиной возгорания. Пожар ликвидировали в течение получаса. Никто из жильцов квартиры не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.

Подробнее об этих и других происшествиях в столице – в программе "Рейд 112" на телеканале Москва 24.