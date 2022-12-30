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Новости

30 декабря, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": похититель сумок задержан в Москве

"Рейд 112": похититель сумок задержан в Москве

"Московский патруль": перед праздниками на прилавках магазинов появился контрафакт

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На Волгоградском проспекте конфликтуют два водителя такси, один из них ранен. Выяснилось, что водитель иномарки напал на таксиста, и в ходе выяснения отношений нанес ему удар ножом. Прибывшие на вызов медики оказали раненому помощь на месте и госпитализировали в ближайшую больницу. Нападавшего задержали, надели на него наручники и усадили в служебную машину.

Похититель сумок задержан в Москве. Ранее судимый за кражи мужчина заходил в столичные супермаркеты и похищал сумки у покупателей, которые клали их в продуктовые тележки. Общий ущерб, причиненный жертвам, составил более полумиллиона рублей.

На западе Москвы загорелась квартира в пятиэтажном доме. Предварительно, произошло короткое замыкание, что и стало причиной возгорания. Пожар ликвидировали в течение получаса. Никто из жильцов квартиры не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.

Подробнее об этих и других происшествиях в столице – в программе "Рейд 112" на телеканале Москва 24.

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