"Рейд 112": в Москве подрались двое мужчин

Прохожие сообщили, что на пересечении Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы дерутся двое мужчин. Оказалось, что зачинщик драки скрылся, а его жертва находится без сознания. В результате потасовки жертва нападения получила удар по голове тяжелым предметом. Пробежав несколько метров, раненный мужчина упал без сознания. Мужчину госпитализировали.

На улице Малая Бронная произошла кража. Во втором часу ночи в один из продуктовых магазинов зашел мужчина, взял с полки крепкий алкоголь и не расплатившись, выбежал из зала. Вдогонку бросился кассир, на улице между ними завязалась драка. Мужчина был задержан на Ленинском проспекте сотрудниками Отдела уголовного розыска по Пресненскому району.

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