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26 декабря, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": на севере столицы столкнулись два автомобиля

"Рейд 112": на севере столицы столкнулись два автомобиля

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На севере столицы столкнулись два автомобиля. В результате столкновения автомобили получили повреждения передних частей кузова и моторных отсеков, в салоне японской машины сработали подушки безопасности. Никто не пострадал, водители отделались ушибами и отказались от госпитализации.

Сотрудники круглосуточной торговой точки, расположенной на Рублевском шоссе, сообщили, что покупательница отказалась оплачивать товар и напала на кассира. Неадекватная покупательница покинула магазин, но скоро вернулась уже с друзьями и украли колготки. Вместе с компанией девушек был и мужчина. По словам кассира, он начал угрожать предметом, похожим на нож.

Водители машин, проезжавших мимо парковки на Флотской улице сообщили, что вспыхнул автомобиль. Пожарные вскрыли капот горящего автомобиля и пролили моторный отсек водой. Также пришлось разбить стекла, чтобы погасить пламя в салоне. Хозяина автомобиля на момент ЧП найти не удалось.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Программа: Рейд 112
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