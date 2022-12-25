"Рейд 112": мужчины украли табачные изделия в Москве

В магазине по улице Декабристов сработала сигнализация около 03:45. На месте происшествия задержать взломщиков не удалось. Полицейские отсмотрели видео ограбления. На них двое мужчин в черных одеждах быстро вскрыли дверь и в два мусорных мешка сложили табачную продукцию. Убегая с места преступления один из грабителей упал, и скатился по ступеням.

Возгорание началось в 04:50 в однокомнатной квартире на шестом этаже дома 36 по Севастопольскому проспекту. Из горящей квартиры пожарные вывели пожилую женщину. Огонь быстро распространялся на верхние этажи. Пострадали три квартиры на шестом и седьмом этажах. Хозяйка загоревшейся квартиры надышалась угарным газом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

