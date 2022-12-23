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23 декабря, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": пьяная женщина за рулем протаранила несколько машин на Валдайском проезде

"Рейд 112": пьяная женщина за рулем протаранила несколько машин на Валдайском проезде

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Два человека погибли в результате стрельбы в Париже

Два человека погибли в результате стрельбы в Париже – СМИ

Около 00:25 жители дома 17 "А" по Валдайскому проезду сообщили правоохранителям, что во дворе на рулем автомобиля ездит нетрезвая женщина и таранит автомобили. Ее машину заблокировали молодые люди, чтобы та не могла скрыться с места ДТП.

Около 01:30 мужчина сообщил, что его друга избила большая пьяная компания неизвестных граждан. Инцидент произошел возле пивного ресторана на проспекте Мира. По словам потерпевших нападавшие выбежали и соседнего ресторана, после чего хулиганы с места происшествия скрылись. Двое потерпевших написали заявление о полицию о нанесенных побоях. Одного из мужчин пришлось госпитализировать. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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