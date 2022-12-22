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Новости

22 декабря, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": авария с участие грузовика произошла на 52 километре МКАД

"Рейд 112": авария с участие грузовика произошла на 52 километре МКАД

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Автомобиль Renault на полном ходу залетел моторным отсеком под грузовик-манипулятор Daewoo на 52 километре МКАД. Водитель легковой автомашины оказался зажат в салоне. Спасатели с помощью специальных инструментов вынуждены были разрезать машину, чтобы вытащить пострадавшего.

Три машины столкнулись на 34 километре МКАД. В дорожном происшествии больше всего пострадало такси. Его водитель вызвал эвакуатор.

Автомобиль Mercedes столкнулся с такси Kia на улице Ташкентская. В результате аварии никто не пострадал.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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