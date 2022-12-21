21 декабря, 23:45Происшествия
"Рейд 112": две машины столкнулись в Мякининском проезде
Две машины столкнулись в Мякининском проезде. В результате аварии водители получили легкие ушибы, сильнее пострадали автомобили.
Драка произошла между иностранными студентами в баре на Пушкинской площади. Правоохранители задержали нескольких участников и доставили их в ближайшее отделение полиции.
ДТП произошло в районе дома №23 на Пролетарском проспекте. Автомобиль такси врезался в автомобиль "ВАЗ 2114".
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112