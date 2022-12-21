Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 декабря, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": две машины столкнулись в Мякининском проезде

"Рейд 112": две машины столкнулись в Мякининском проезде

Новости часа: район ТЦ "Донецк сити" попал под обстрел из РСЗО

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции помогли вытащить машины из кювета

"Московский патруль": полиция задержала вырывавшего сумочки у пенсионерок

"Московский патруль": полиция задержала похищавших деньги у пенсионеров в Подмосковье

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве пассажира электропоезда

Около 100 человек эвакуировали из-за пожара с территории Боткинской больницы

Движение на ТТК парализовано из-за аварии напротив Московского ипподрома

Пять автомобилей столкнулись напротив Московского ипподрома

Новости часа: ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных

Две машины столкнулись в Мякининском проезде. В результате аварии водители получили легкие ушибы, сильнее пострадали автомобили.

Драка произошла между иностранными студентами в баре на Пушкинской площади. Правоохранители задержали нескольких участников и доставили их в ближайшее отделение полиции.

ДТП произошло в районе дома №23 на Пролетарском проспекте. Автомобиль такси врезался в автомобиль "ВАЗ 2114".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика