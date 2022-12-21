"Рейд 112": две машины столкнулись в Мякининском проезде

Две машины столкнулись в Мякининском проезде. В результате аварии водители получили легкие ушибы, сильнее пострадали автомобили.

Драка произошла между иностранными студентами в баре на Пушкинской площади. Правоохранители задержали нескольких участников и доставили их в ближайшее отделение полиции.

ДТП произошло в районе дома №23 на Пролетарском проспекте. Автомобиль такси врезался в автомобиль "ВАЗ 2114".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.