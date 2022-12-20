"Рейд 112": такси столкнулось с микроавтобусом на улице Римского-Корсакова

Машина такси столкнулась с микроавтобусом на улице Римского-Корсакова. Водители решили дождаться сотрудников ДПС, чтобы установить виновника аварии.

Водитель грузовика на полном ходу врезался в бетонные блоки в районе дома №21 по Севастопольскому проспекту , в результате чего транспортное средство опрокинулось на правую сторону. Мужчина был госпитализирован.

Пожар произошел в бизнес-центре на улице Барклая. Там загорелось служебное помещение на втором этаже.

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