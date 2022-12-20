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Новости

20 декабря, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": такси столкнулось с микроавтобусом на улице Римского-Корсакова

"Рейд 112": такси столкнулось с микроавтобусом на улице Римского-Корсакова

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Машина такси столкнулась с микроавтобусом на улице Римского-Корсакова. Водители решили дождаться сотрудников ДПС, чтобы установить виновника аварии.

Водитель грузовика на полном ходу врезался в бетонные блоки в районе дома №21 по Севастопольскому проспекту , в результате чего транспортное средство опрокинулось на правую сторону. Мужчина был госпитализирован.

Пожар произошел в бизнес-центре на улице Барклая. Там загорелось служебное помещение на втором этаже.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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