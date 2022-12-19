19 декабря, 23:55Происшествия
"Рейд 112": сотрудники столичного кафе сообщили в полицию о драке между посетителями
Сотрудники столичного кафе сообщили в полицию о драке между посетителями. Дерущихся мужчин удалось вывести на улицу. Там они помирились и отправились домой.
Автомобиль Volkswagen врезался в автомобиль такси Skoda. От сильного удара у одной из машин был разбит моторный отсек. Сам автомобиль отлетел в сугроб. Медицинская помощь никому из водителей не потребовалась.
Тревожная сигнализация сработала в столичном магазине. На месте происшествия задержать взломщиков не удалось. Полицейские посмотрели видео ограбления: двое мужчин в черных одеждах быстро вскрыли дверь и сложили в два мусорных мешка табачную продукцию.
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