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Новости

19 декабря, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": сотрудники столичного кафе сообщили в полицию о драке между посетителями

"Рейд 112": сотрудники столичного кафе сообщили в полицию о драке между посетителями

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Сотрудники столичного кафе сообщили в полицию о драке между посетителями. Дерущихся мужчин удалось вывести на улицу. Там они помирились и отправились домой.

Автомобиль Volkswagen врезался в автомобиль такси Skoda. От сильного удара у одной из машин был разбит моторный отсек. Сам автомобиль отлетел в сугроб. Медицинская помощь никому из водителей не потребовалась.

Тревожная сигнализация сработала в столичном магазине. На месте происшествия задержать взломщиков не удалось. Полицейские посмотрели видео ограбления: двое мужчин в черных одеждах быстро вскрыли дверь и сложили в два мусорных мешка табачную продукцию.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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