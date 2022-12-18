"Рейд 112": ДТП на Остоженке и пожар на Нижней Первомайской

На улице Остоженка произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе дома номер 23 водитель корейского седана внезапно решил совершить поворот налево и столкнулся с другой иномаркой. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Пожар произошел в доме 53 на улице Нижней Первомайской. Загорелась квартира на четвертом этаже, весь подъезд заволокло дымом. Жильцов быстро эвакуировали. При тушении пожара в комнате обнаружили тело пожилого мужчины – хозяина квартиры. Мужчина скончался от ожогов и угарного газа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.