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Происшествия

"Рейд 112": ДТП на Остоженке и пожар на Нижней Первомайской

"Рейд 112": ДТП на Остоженке и пожар на Нижней Первомайской

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На улице Остоженка произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе дома номер 23 водитель корейского седана внезапно решил совершить поворот налево и столкнулся с другой иномаркой. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Пожар произошел в доме 53 на улице Нижней Первомайской. Загорелась квартира на четвертом этаже, весь подъезд заволокло дымом. Жильцов быстро эвакуировали. При тушении пожара в комнате обнаружили тело пожилого мужчины – хозяина квартиры. Мужчина скончался от ожогов и угарного газа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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