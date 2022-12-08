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Новости

08 декабря, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло на Новоясеневском шоссе

"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло на Новоясеневском шоссе

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В 00:25 автомобиль "Киа" совершил наезд на препятствие. Водитель иномарки собирался проехать по узкому тоннелю под железнодорожными путями, но не рассчитал маневр. В результате чего "Киа" врезалась в стену тоннеля и там застряла.

На Новоясеневском проспекте столкнулись 3 автомашины: "Шкода", грузовик "Хендэ Портер" и легковая "Хендэ Солярис". В районе станции метро "Теплый стан" водитель автомобиля "Шкода" резко остановился, так как у него запотело стекло. Буквально в следующую минуту в "Шкоду" врезался грузовик, а в грузовик сзади врезалась "Хендэ Солярис".

Около 02:00 неизвестный мужчина упал с козырька подъезда на землю. По указанному адресу приехал наряд ППС и медики скорой помощи. Врачи осмотрели упавшего гражданина, но травм не обнаружили. Мужчина был сильно пьян, и объяснить свои действия был не в состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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