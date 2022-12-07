"Рейд 112": пожар произошел в доме по Нагорной улице

Около 01:30 в службу "112" поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четвертого корпуса дома № 29 по Нагорной улице. На момент прибытия первого подразделения происходил пожар в одной из комнат квартиры на площади 16 квадратных метров. Хозяин жилища пытался самостоятельно потушить пламя. Его госпитализировали в институт имени Склифосовского.

В 07:15 в службу "112" позвонили жители третьего корпуса дома № 6 и сообщили, что по всему стояку подъезда из мусоропровода идет сильный дым. По указанному адресу были отправлены семь расчетов техники сил пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за непотушенного окурка сигареты, который выбросили в мусоропровод.

Около 08:50 столкнулись автомобили "Опель", "БМВ" и маршрутное такси микроавтобус "Форд". "Опель" двигался по Ленинградскому шоссе в сторону области в правом ряду. В районе дома № 66 водитель "Опель" почувствовал удар сзади, от которого его машину отбросило на тротуар. В "легковушку" сзади врезался микроавтобус "Форд", после чего он отлетел в "БМВ".

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