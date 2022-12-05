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Новости

05 декабря, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": труп мужчины обнаружили на юго-западе Москвы

"Рейд 112": труп мужчины обнаружили на юго-западе Москвы

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На улице Грина был обнаружен труп мужчины. Около 10:00 в полицию поступил звонок от дворника дома № 11 по улице Грина. Мужчина сообщил, что обнаружил тело своего брата, задушенного в помещении, где расположены контейнеры для бытовых отходов.

На 6-ой Парковой улице произошла драка. Около 14:00 в полицию поступило сообщение о драке в квартире дома № 28 по 6-ой Парковой улице. Звонившая девушка рассказала, что ей и ее молодому человеку угрожает расправой родной брат, который вооружился кухонным ножом. По указанному адресу прибыл наряд полиции. Выяснилось, что между родственниками произошел конфликт на бытовой почве.

На Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. В 00:00 столкнулись три автомашины: "ВАЗ 2107", Субару и Фольксваген. "Жигули" двигался по внешней стороне МКАД со стороны Носовихинского шоссе в правом ряду. В районе 1-го километраперед съездом на шоссе Энтузиастов у водителя неожиданно закончился бензин. Пока он ходил на АЗС в "Жигули" врезался автомобиль "Субару"

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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