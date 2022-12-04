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"Рейд 112": ДТП произошло на 106-м км МКАД

"Рейд 112": ДТП произошло на 106-м км МКАД

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ДТП с участием грузовика "ГАЗели" произошло на 106-м километре МКАД. Авария произошла вблизи жилищного комплекса "Микрорайон 1 мая". Никто не пострадал.

На 99-м километре МКАД столкнулись три автомобиля. Микроавтобус двигался по внутренней стороне МКАД. В районе 102-го километра водитель машины по неустановленным причинам резко сбросил скорость. Следовавшая за ним "ГАЗель" не успела затормозить, врезалась в него и вылетела на обочину. Через несколько минут в фургон на большой скорости въехала другая "ГАЗель". В результате погиб один человек.

На Каширском шоссе произошел пожар. Загорелось здание по адресу: Каширское шоссе, дом 57, корпус 1, где велись строительные работы. В какой-то момент начал тлеть утеплитель, а скоро и вспыхнуло пламя. Пожар был быстро локализован на площади 20 квадратных метров, а затем и ликвидирован.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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