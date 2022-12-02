"Рейд 112": ДТП произошло на улице Академика Волгина

ДТП произошло на улице Академика Волгина, в районе дома 15. Там столкнулись три автомобиля. В результате пострадали два человека.

Еще одна авария случилась на 87-м километре МКАД. Там машина врезалась в отбойник. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте, позднее он был госпитализирован.

Между тем на севере Москвы неизвестный похитил крепкий алкоголь из круглосуточного магазина. Сотрудники супермаркета сообщили, что посетитель украл 2 бутылки элитного спиртного.

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