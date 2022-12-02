02 декабря, 23:50Происшествия
"Рейд 112": ДТП произошло на улице Академика Волгина
ДТП произошло на улице Академика Волгина, в районе дома 15. Там столкнулись три автомобиля. В результате пострадали два человека.
Еще одна авария случилась на 87-м километре МКАД. Там машина врезалась в отбойник. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте, позднее он был госпитализирован.
Между тем на севере Москвы неизвестный похитил крепкий алкоголь из круглосуточного магазина. Сотрудники супермаркета сообщили, что посетитель украл 2 бутылки элитного спиртного.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112