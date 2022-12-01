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01 декабря, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием шести автомобилей произошло на юге Москвы

"Рейд 112": ДТП с участием шести автомобилей произошло на юге Москвы

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ДТП с участием шести автомобилей произошло на юге Москвы. На Варшавском шоссе, в районе дома 36 столкнулись сначала грузовик и иномарка. Другие большегрузы попытались объехать эту аварию, но при перестроении попали в аналогичную ситуацию.

Еще одно ДТП произошло на Дмитровском шоссе, в районе дома 64, корпуса 1. Там в "Газель" на большой скорости врезался автомобиль BMW. Выяснилось, что водитель иномарки в последний момент пытался перестроиться в соседнюю левую полосу, но зацепил другое авто.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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