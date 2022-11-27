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"Рейд 112": ДТП произошло на 26-м километре МКАД

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ДТП произошло на 26-м километре МКАД. Водитель автомобиля такси не справился с управлением, машину занесло, и она на полном ходу врезалась в металлический разделительный отбойник. Никто не пострадал.

Авария также произошла на Родниковой улице, в района дома 7. "КамАЗ" совершил наезд на пешехода. Водитель бетономешалки не успел затормозить и сбил ребенка. От полученных травм девочка скончалась.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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