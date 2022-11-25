"Рейд 112": драка в проезде Дежнева и ДТП с иномарками на Русаковской эстакаде

В начале второго ночи в полицию поступило сообщение, о том, что в ночном увеселительном заведении по адресу проезд Дежнева дом 13 происходит массовая драка между посетителями и охранниками заведения. Медики на месте оказали помощь двум мужчинам.

Около половины третьего ночи столкнулись две автомашины такси: "Фольксваген" и "Хендэ". Никто не пострадал.

В шестом часу утра столкнулись два автомобиля такси "Киа Сид", оба желтого цвета. Момент столкновения попал на видео регистратор очевидца происшествия. Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.