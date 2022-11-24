24 ноября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": ДТП на Севастопольском проспекте и на 3-й Прядильной улице
Около полуночи автомобиль скорой помощи "Форд Транзит" врезался в "БМВ". От мощного удара оба автомобиля получили сильные повреждения. "Скорая" вылетела на тротуар и уехала вглубь газона под деревья. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Около половины первого ночи автомобиль "Шевроле" врезался в автомобиль такси "Шкода". От удара "Шевроле" отбросило на газон, где машина сбила дорожный знак. У обоих водителей была шипованная резина, но от ДТП это не уберегло.
На 51-ом километре Московской кольцевой автодороги произошло сразу несколько различных дорожных происшествий.
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