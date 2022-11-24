"Рейд 112": ДТП на Севастопольском проспекте и на 3-й Прядильной улице

Около полуночи автомобиль скорой помощи "Форд Транзит" врезался в "БМВ". От мощного удара оба автомобиля получили сильные повреждения. "Скорая" вылетела на тротуар и уехала вглубь газона под деревья. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Около половины первого ночи автомобиль "Шевроле" врезался в автомобиль такси "Шкода". От удара "Шевроле" отбросило на газон, где машина сбила дорожный знак. У обоих водителей была шипованная резина, но от ДТП это не уберегло.

На 51-ом километре Московской кольцевой автодороги произошло сразу несколько различных дорожных происшествий.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.