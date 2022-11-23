23 ноября, 23:55Происшествия
"Рейд 112": ДТП с грузовиком на МКАД и столкновение с парапетом на Павелецкой набережной
Грузовик "Вольво" с прицепом врезался в автомобиль "Лада". От сильного удара легковую машину смяло и отбросило на несколько метров вперед. Пострадал и большегруз.
Автомобиль каршеринга "Фольксваген" врезался в парапет набережной Москвы-реки. В районе дома 2 водитель, по неустановленной причине, не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в мачту городского освещения.
Автомобиль такси "Киа" врезался в бетонное ограждение. От удара машину развернуло. Медицинская помощь водителю не потребовалась.
Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.