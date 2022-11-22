Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22 ноября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": конфликт администрации отеля с посетителем произошел на Ярославской улице

"Рейд 112": конфликт администрации отеля с посетителем произошел на Ярославской улице

Дежурные силы ПВО начали работать в Севастополе – Развожаев

Новости часа: Мишустин рассказал, как засчитают стаж для страховой пенсии мобилизованных

Две машины загорелись на 2-й Магистральной улице в столице

Новости часа: предупреждение о ледяном дожде в Москве будет действовать до конца дня

Новости часа: СК задержал двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Следователи задержали двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Новости часа: двух человек задержали по делу о пожаре на цветочном складе в Москве

Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Нарушения при сварочных работах могли стать причиной пожара на складе цветов в Москве

На Ярославской улице произошел конфликт администрации отеля с посетителем. В полицию ночью позвонил охранник гостиницы и сообщил, что к ним зашел буйный гражданин и потребовал себе номер. Свободных мест в отеле не было, но пьяный мужчина не желал уходить и устроил скандал.

Также произошли два ДТП на Бакунинской улице, а также на Ярославском шоссе. Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика