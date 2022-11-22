"Рейд 112": конфликт администрации отеля с посетителем произошел на Ярославской улице

На Ярославской улице произошел конфликт администрации отеля с посетителем. В полицию ночью позвонил охранник гостиницы и сообщил, что к ним зашел буйный гражданин и потребовал себе номер. Свободных мест в отеле не было, но пьяный мужчина не желал уходить и устроил скандал.

Также произошли два ДТП на Бакунинской улице, а также на Ярославском шоссе. Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.