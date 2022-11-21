"Рейд 112": машина врезалась в отбойник на 26 км МКАД

Автомобиль такси "Фольксваген" совершил наезд на препятствие в районе 26 километра МКАД. Водитель не справился с управлением, машину занесло, и она на полном ходу врезалась в металлический разделительный отбойник.

Около половины первого ночи автомобиль каршеринга "Ниссан" совершил наезд на препятствие. В районе дома 6 А, по неустановленной причине, водитель иномарки не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонный блок.

В службу 112 стали поступать звонки от жителей дома номер 4-е по Истринской улице. Обеспокоенные граждане сообщали, что на лестничной клетке 11-го этажа что-то горит и весь коридор заволокло дымом, невозможно выйти из квартиры.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.