"Рейд 112": смертельное ДТП на Волгоградском проспекте и пожар на Третьей Рыбинской улице

Смертельное ДТП произошло на Волгоградском проспекте. Автомобиль Kia двигался по дороге в сторону области. В какой-то момент на встречную полосу выехала машина такси, произошло лобовое столкновение. Водитель такси оказался зажат в салоне и не мог самостоятельно выбраться, его извлекли спасатели. Он получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

На Третьей Рыбинской улице в двухкомнатной квартире произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Выяснилось, что в квартире находились двое молодых люде, брат и сестра. Спасти удалось только девушку. Пожар был локализован меньше чем за час.

Массовое ДТП произошло на Каширском шоссе на юге столицы. Там в районе дома 57Б столкнулись легковушка Audi, микроавтобус Volkswagen, "Газель" и грузовик Scania. Водитель Volkswagen получил ушибы головы и ссадины. Ему оказали первую помощь.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

