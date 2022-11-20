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"Рейд 112": смертельное ДТП на Волгоградском проспекте и пожар на Третьей Рыбинской улице

"Рейд 112": смертельное ДТП на Волгоградском проспекте и пожар на Третьей Рыбинской улице

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Смертельное ДТП произошло на Волгоградском проспекте. Автомобиль Kia двигался по дороге в сторону области. В какой-то момент на встречную полосу выехала машина такси, произошло лобовое столкновение. Водитель такси оказался зажат в салоне и не мог самостоятельно выбраться, его извлекли спасатели. Он получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

На Третьей Рыбинской улице в двухкомнатной квартире произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Выяснилось, что в квартире находились двое молодых люде, брат и сестра. Спасти удалось только девушку. Пожар был локализован меньше чем за час.

Массовое ДТП произошло на Каширском шоссе на юге столицы. Там в районе дома 57Б столкнулись легковушка Audi, микроавтобус Volkswagen, "Газель" и грузовик Scania. Водитель Volkswagen получил ушибы головы и ссадины. Ему оказали первую помощь.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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