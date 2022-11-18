Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

18 ноября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль упал в Москву-реку в Крылатском

"Рейд 112": автомобиль упал в Москву-реку в Крылатском

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Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области

На улице Островной произошло дорожно-транспортное происшествие. В Крылатском, на Западе столицы, автомобиль BMW упал в Москва-реку.

На юго-западе Москвы столкнулись две легковые машины. Водители не пострадали. Однако в автомобиле такси на заднем сидении находился пассажир, который был доставлен с травмами лица в ближайшую больницу.

На Севастопольском проспекте, в нескольких метрах от метро Зюзино, прохожие обнаружили тело девушки с ножевыми ранениями. На место незамедлительно выехали следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты. Выяснилось, что убита 29-летняя девушка, приехавшая в Москву из Донецка. Вместе с подругой она снимала квартиру. Затем познакомилась с приезжим из Узбекистана и завязала с ним отношения, но они оказались проблемными. После очередного конфликта случилась трагедия. Предполагаемого преступника в самые короткие сроки поймали полицейские Тамбова, куда он успел уехать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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