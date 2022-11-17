17 ноября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": на северо-западе Москвы грузовик врезался в столб
На северо-западе Москвы грузовик врезался в столб. От удара кабина автомобиля превратилась в груду металла.
Водителя зажало в салоне, самостоятельно он выбраться не мог. Мужчину пришлось доставать с помощью инструментов для резки металла. Он получил множественные травмы.
Скорая на месте оказала пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировала в ближайшую больницу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112