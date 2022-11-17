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Новости

17 ноября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": на северо-западе Москвы грузовик врезался в столб

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На северо-западе Москвы грузовик врезался в столб. От удара кабина автомобиля превратилась в груду металла.

Водителя зажало в салоне, самостоятельно он выбраться не мог. Мужчину пришлось доставать с помощью инструментов для резки металла. Он получил множественные травмы.

Скорая на месте оказала пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировала в ближайшую больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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