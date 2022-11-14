"Рейд 112": на Волгоградском проспекте произошло ДТП, один человек погиб

На Волгоградском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, погиб один человек. Автомобиль Kia Optima двигался по Волгоградскому проспекту в сторону области. В районе дома № 128, корпуса 1, на встречную полосу неожиданно выехало такси Kia Rio – произошло лобовое столкновение.

По словам очевидцев, Kia вылетела на встречную полосу из-за автомобиля Toyota Camry, который двигался позади и совершал опасные обгоны. Его водитель не справился с управлением и врезался в такси. Таксист оказался зажат в салоне и не мог самостоятельно выбраться. Его извлекли спасатели с помощью специнструментов, пришлось срезать двери машины. Он получил тяжелые травмы и скончался в карете реанимобиля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.