"Рейд 112": ДТП у Лужнецкой эстакады и пожар на Люблинской улице

Около полуночи в районе Лужнецкой эстакады водитель "Шевроле Авео" догнал автомашину "Хенде" с слегка задел ее. Водители, осмотрев повреждения, решили оформить европротокол. Когда владелец "Шевроле Авео" закрывал багажник автомобиля, в него на полном ходу врезался автомобиль "Шевроле Спарк".

На Люблинской улице произошел пожар. Пострадал один человек. На момент прибытия первого подразделения происходило возгорание на первом этаже офисного помещения. Охранник организации пытался загасить пламя.

На Алтуфьевском шоссе произошла драка. Пострадал один человек. В пятом часу ночи в полицию поступило сообщение, что на Алтуфьевском шоссе в районе остановки общественного транспорта "Косторомская улица" дерутся двое мужчин. По указанному адресу прибыли два наряда ППС и две бригады скорой помощи.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.