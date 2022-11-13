Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02:00

Происшествия

"Рейд 112": ДТП у Лужнецкой эстакады и пожар на Люблинской улице

"Рейд 112": ДТП у Лужнецкой эстакады и пожар на Люблинской улице

В Кирове полуторагодовалый ребенок убежал из частного детского сада

Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Ксении Собчак

В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова

Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы

Один человек пострадал при пожаре на 1-й Лыковской улице

"Московский патруль": мужчины накинулись на охранника АЗС с канистрами незамерзайки

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в краже украшений у пенсионерки

"Московский патруль": пассажир забрал чужой смартфон с рельсов в столичном метро

Около полуночи в районе Лужнецкой эстакады водитель "Шевроле Авео" догнал автомашину "Хенде" с слегка задел ее. Водители, осмотрев повреждения, решили оформить европротокол. Когда владелец "Шевроле Авео" закрывал багажник автомобиля, в него на полном ходу врезался автомобиль "Шевроле Спарк".

На Люблинской улице произошел пожар. Пострадал один человек. На момент прибытия первого подразделения происходило возгорание на первом этаже офисного помещения. Охранник организации пытался загасить пламя.

На Алтуфьевском шоссе произошла драка. Пострадал один человек. В пятом часу ночи в полицию поступило сообщение, что на Алтуфьевском шоссе в районе остановки общественного транспорта "Косторомская улица" дерутся двое мужчин. По указанному адресу прибыли два наряда ППС и две бригады скорой помощи.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПпожарвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика