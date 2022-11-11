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11 ноября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": пожар произошел в гаражном кооперативе на Верейской улице

"Рейд 112": пожар произошел в гаражном кооперативе на Верейской улице

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Пожар произошел в гаражном кооперативе на Верейской улице. Сначала загорелся один из боксов, но затем огонь перебросился на соседние гаражи.

На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение четырех гаражных боксов на площади 100 квадратных метров.

Также пожар произошел на Дубнинской улице. В службу "112" стали поступать звонки от жителей дома 26. Граждане сообщали, что во дворе дома на автостоянке горит автомобиль. Соседние автомобили практически не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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