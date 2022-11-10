"Рейд 112": ДТП произошло на улице Земляной вал

ДТП произошло на улице Земляной вал. В районе дома 2 такси врезалось в машину ДПС. Полицейские успели отбежать в сторону и не пострадали.

Позднее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль, и от удара патрульная машина отлетела в него. В салоне такси находился пассажир. Его госпитализировали.



Мужчина упал из окна на крышу цеха механической обработки авиационного завода, который примыкает к дому.

На место происшествия прибыли полицейские, медики и спасатели, которые смогли попасть на место ЧП и найти пострадавшего. Пострадавший был госпитализирован.

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