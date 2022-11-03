"Рейд 112": ДТП произошло на Старомарьинском шоссе

Около 02:10 автомобиль Toyota Picnic выезжал со двора, но из-за припаркованного у поворота Audi водитель не заметил движущийся Daewoo Matiz и столкнулся с ним.

Примерно в 03:15 водитель каршеринга Skoda Rapid не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. От удара в салоне сработали подушки безопасности, машину развернуло, и она перегородила улицу. Мачту сильно погнуло, а машина получила серьезные повреждения. Водитель отделался легкими ушибами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

