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03 ноября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП произошло на Старомарьинском шоссе

"Рейд 112": ДТП произошло на Старомарьинском шоссе

Два человека пострадали в результате столкновения автобусов в ТиНАО

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Около 02:10 автомобиль Toyota Picnic выезжал со двора, но из-за припаркованного у поворота Audi водитель не заметил движущийся Daewoo Matiz и столкнулся с ним.

Примерно в 03:15 водитель каршеринга Skoda Rapid не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. От удара в салоне сработали подушки безопасности, машину развернуло, и она перегородила улицу. Мачту сильно погнуло, а машина получила серьезные повреждения. Водитель отделался легкими ушибами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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