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Новости

02 ноября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": мужчины напали с ножом на человека в Хорошевском районе

"Рейд 112": мужчины напали с ножом на человека в Хорошевском районе

"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали домашнюю нарко-лабораторию

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Жители дома на Хорошевском шоссе сообщили около 00:50, что в их дворе происходит ссора между несколькими мужчинами. Сотрудники полиции установили, что в результате ссоры один из участников потасовки получил ножевое ранение. В результате оперативных действий были задержаны двое предполагаемых преступников. Первому при сопротивлении надели наручники. При сопротивлении второго подозреваемого был применен электрошокер. Обоих дебоширов сотрудники полиции обезвредили, поместили в служебную машину и доставили в отделение.

Автомобиль каршеринга наехал на дорожный знак на Ореховом бульваре около 01:20. В результате удара был поврежден моторный отсек.

В Москве загорелась квартира на пятом этаже на улице Минусинской. В квартире проживали мать с дочерью. Пожилая женщина от дыма потеряла сознание. Проезжавший мимо водитель такси увидел пожар, бросил машину и кинулся в помещение. Спасенную женщину с ожогами доставили в реанимацию. Дочь хозяйки смогла выбраться из горящей квартиры самостоятельно. Пожар оперативно потушили. Были спасены 10 человек. Медицинская помощь понадобилась двоим. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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