"Рейд 112": пожар произошел на складе на Киевской улице

На территории одной из торговых сетей на улице Киевской произошел пожар. Возгорание началось около 00:45. На место оперативно выехали шесть пожарных расчетов, два экипажа скорой помощи и полиция.

Около 04:10 автомобиль такси Kia при заезде на МКАД со стороны улицы Верхних Полей не уступил дорогу движущемуся грузовику Foton. От удара Kia отбросило, она врезалась в бетонное ограждение. Никто не пострадал.

Около 04:50 водитель автофургона Hyundai с алкоголем не справился с управлением, сбил бетонные блоки ограждения и опрокинулся на левый бок. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

