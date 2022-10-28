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28 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": пожар произошел в жилом доме на улице Кошкина

"Рейд 112": пожар произошел в жилом доме на улице Кошкина

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В службу 112 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на улице Кошкина. Хозяин квартиры пытался самостоятельно затушить пламя, но получил ожоги рук. Вместе со своей пожилой матерью и котом они были вынуждены покинуть помещение.

На Святоозерской улице произошел пожар. Пострадали три человека. На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение трехкомнатной квартиры на третьем этаже 16-этажного дома. Горел застекленный зимний сад. Едкий дым от горящих пластиковых окон поднимался до верхних этажей дома. Хозяин квартиры самостоятельно пытался потушить пожар, но получил сильные ожоги лица и тела. Его вместе с женой и сыном пожарные вывели из помещения.

На спортивной площадке на Псковской улице умер мужчина. В полицию позвонил пожилой мужчина и сообщил, что его знакомый пенсионер упал с тренажера в Лианозовском парке. Пострадавший разбил лицо, и не подавал признаков жизни.

Подробнее об этих и других происшествиях – в программе телеканала Москва 24.

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