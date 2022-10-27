"Рейд 112": ДТП с участием такси на 95-м км МКАД

На 95-м килоvетре МКАД автомобиль такси Skoda врезался в автомобиль KIA. Водитель KIA потерял управление и на полном ходу врезался в бетонный отбойник. Водитель такси своей вины отрицать не стал. В салоне находились два пассажира. Пострадали три человека.

На 109-м километре МКАД автомобиль KIA врезался в металлический разделительный отбойник. Пострадали три человека. Водитель собирался съехать на шоссе Энтузиастов, но пропустил поворот, отвлекся на телефон не заметил отбойник. От удара из багажника выпали продукты доставки – несколько упаковок молока. Разбитую машину забрал эвакуатор.

Пожилой мужчина упал в овраг на Варшавском шоссе. Пострадавший сам позвонил в службу спасения и сообщил, что лежит возле железной дороги. Выяснилось, что 66-летний москвич выписался из больницы и шел в гости к любимой женщине. Мужчина упал, начал замерзать и выпил подарок. Встать уже не смог. С помощью носилок спасатели подняли пострадавшего из оврага.

Подробнее об этих и других происшествиях – в программе телеканала Москва 24.