"Рейд 112": на станции МЖД Косино обнаружили труп мужчины

На железнодорожной станции Косино был обнаружен труп мужчины. Медики констатировали смерть, а полицейские обнаружили рюкзак с документами, что позволило установить его личность – мужчина был 1986 года рождения. Рядом с телом полицейские нашли наушники, предположительно в них погибший и переходил железнодорожные пути.

На Болотниковской улице автомобиль Daewoo врезался в правое заднее крыло BMW, а тот от удара отлетел в припаркованный Mercedes на другой стороне обочины. Mercedes, в свою очередь, ударил впередистоящую автомашину Mitsubishi. Столкнувшиеся машины перекрыли две полосы в обоих направлениях.

На 52-м километре МКАД грузовик Skania врезался в грузовик Isuzu. Фура протащила Isuzu несколько метров вперед, перекинула через металлический разделительный отбойник и буквально выкинула на дублер МКАД. Пострадали два человека.

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