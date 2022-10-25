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Новости

25 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": мужчина получил ножевое ранение на проспекте Защитников Москвы

"Рейд 112": мужчина получил ножевое ранение на проспекте Защитников Москвы

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На проспекте защитников Москвы мужчина получил ножевое ранение. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и наряд скорой помощи. Объяснить, что произошло потерпевший не смог. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить следствию.

На Ленинградском проспекте произошел конфликт между водителем таски и агрессивным пассажиром. Как рассказал водитель Skoda, он стоял в ожидании заказа на проезжей части. Неожиданно к нему в машину ворвался неизвестный мужчина и велел везти его по адресу. Таксист отказался, и тогда пьяный мужчина начал буянить. Водителю пришлось применить перцовый баллончик.

На Новорижском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали два человека. Около половины восьмого утра столкнулись три автомашины: "Нива", каршеринг KIA Rio и такси KIA Optima.

Подробнее об этих и других происшествиях – в программе телеканала Москва 24.

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