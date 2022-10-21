"Рейд 112": мужчина выпал из квартиры на северо-востоке Москвы

Жители дома 4 на улице Павла Корчагина сообщили, что со второго этажа выпал мужчина. Соседи рассказали, что жильцы квартиры давно считаются неблагополучными и злоупотребляют алкоголем. Медики оказали первую помощь человеку и госпитализировали его.

Водитель Lada Largus врезался в столб на улице Обручева около 00:40. Автомобиль хотел повернуть на заправку, но не справился с управлением. Машину повело вправо, она врезалась в фонарный столб. Водитель получил травмы, двое пассажиров не пострадали.

Два грузовика столкнулись на 70-м километре МКАД около 00:55. Автокран МАЗ двигался по внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе в крайнем правом ряду. Из-за поломки машины он включил аварийные сигналы и начал сбрасывать скорость. В районе 70-го километра водитель почувствовал сильный удар сзади. В него на большой скорости врезался грузовик "Митсубиси Фусо". Водитель "Митсубиси" оказался заблокирован между автомобилями и не мог самостоятельно выбраться. Приехавшие на место медики обнаружили, что у него оторвало ноги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

