"Рейд 112": дайджест

Автомобиль Ford наехал на пенсионерку в проезде Дежнева. По словам водителя, он не увидел женщину за припаркованными машинами, но ехал с разрешенной скоростью. В результате пожилая москвичка травмировала только ладонь.

Один человек погиб в результате ДТП с участием микроавтобуса на 29-м километре Киевского шоссе возле поселка Внуково. В салоне находились 25 человек. Пострадали восемь человек, одна женщина в возрасте 35 лет погибла.

Пожар произошел в ресторане на Мясницкой улице. Там вспыхнули вытяжка и техническая вентиляция. На место выезжали 10 расчетов пожарно-спасательного гарнизона столицы. В результате возгорания никто не пострадал.

Дорогую иномарку угнали на Юго-Востоке Москвы. Владелица Mercedes оставила свой автомобиль на мойке, после чего на нем уехали нетрезвые сотрудники организации. На машине они попали в аварию, в результате чего та перевернулась. С места происшествия злоумышленники сбежали.

Подробнее об этих и других происшествиях минувшей недели – в сюжете телеканала Москва 24.

