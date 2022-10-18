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18 октября, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием Mercedes произошло на севере Москвы

"Рейд 112": ДТП с участием Mercedes произошло на севере Москвы

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ДТП произошло на севере столицы. На ангарской улице столкнулись Lada и Mercedes. По словам водителя отечественного автомобиля, аварию спровоцировал некий третий участник, который скрылся.

Дорожно-транспортное происшествие также случилось на 8-м километре МКАД. Там иномарка влетела в отбойник. Водителю была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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