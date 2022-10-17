"Рейд 112": ДТП с участием такси и грузовика произошло на востоке Москвы

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17 октября, 23:45

Происшествия

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ДТП с участием такси и грузовика произошло на востоке Москвы. В районе дома 22 на улице Сталеваров водитель большегруза сдал назад и совершил столкновение с такси. В результате аварии капот такси сильно повредился. Водитель грузовика с места ДТП уехал.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Корнейчука. Водитель каршеринга не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, после чего грузовик проехал вперед и столкнулся с автомобилями впереди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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