"Рейд 112": ДТП на Щелковском шоссе и пожар в кафе в парке "Фили"

На Щелковском шоссе столкнулись два автомобиля – желтый Kia Rio и серый хэтчбек. В результате ДТП пострадали два человека.

На улице 1905 года произошло ДТП с участием такси Hyundai и "Иж". От сильного удара отечественный автомобиль вылетел на тротуар и врезался в мачту освещения. Пострадали два человека. По словам очевидцев, пассажир такси набросился с кулаками на виновника ДТП, однако сам понес больший урон и позже был госпитализирован.

Молодая женщина позвонила в полицию и сообщила, что в Бирюлевском парке на нее напала немецкая овчарка. Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу прибыл сотрудник полиции. Хозяйка собаки не стала отрицать своей вины и впредь пообещала не выводить своего молодого питомца без намордника.

Охранники Парка культуры и отдыха "Фили" сообщили о пожаре в кафе на территории парка. Ночью в заведении не было ни посетителей, ни работников заведения. Пламя от горящего кафе перекинулось на соседнюю пристройку, где находился общественный туалет.

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